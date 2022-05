Iva Zanicchi sul compagno Fausto Pinna | “Siamo ancora attivi sessualmente”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 maggio 2022)è ildi Iva, una storia d’amore importante quella nata tra i due che sono legati oramai da tantissimi anni. Insieme hanno superato tanti momenti di difficoltà e vinto tante battaglia tra cui il cancro e il Covid. Dopo il matrimonio naufragato con il primo marito Antonio Ansoldi, Ivaha ritrovato l’amore fra le braccia dia cui è legata da tantissimi anni. Una storia d’amore importante per la cantante che più volte si è presentata in tv proprio con il suo amato. “è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io eci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome” ha raccontato la ...