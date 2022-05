Italia ripescata per il Mondiale, Gravina chiude i sogni nel cassetto (Di mercoledì 18 maggio 2022) Italia ripescata per il Mondiali in Qatar? "Zero possibilità". La risposta del presidente della FIGC Gravina è netta, non lascia spazio a sogni e speranza. Dopo il ko con la Macedonia gli azzurri sicuramente non... Leggi su today (Di mercoledì 18 maggio 2022)per il Mondiali in Qatar? "Zero possibilità". La risposta del presidente della FIGCè netta, non lascia spazio ae speranza. Dopo il ko con la Macedonia gli azzurri sicuramente non...

sportface2016 : +++#Italia ripescata ai Mondiali, #Gravina fa chiarezza: 'Zero possibilità, abbiamo parlato con la #Fifa'+++ - Gazzetta_it : Italia ripescata al #Mondiale in Qatar? Chimenti: 'Sì, è possibile' - capuanogio : L'#Ecuador rischia l'esclusione dal #Mondiale per aver schierato un calciatore con documenti falsificati nelle qual… - francescobonfi_ : RT @sportface2016: +++#Italia ripescata ai Mondiali, #Gravina fa chiarezza: 'Zero possibilità, abbiamo parlato con la #Fifa'+++ - ematr_86 : @TuttoMercatoWeb @FIFAcom È un fatto gravissimo ciò che è accaduto, l'avesse commesso la Figc e la Uefa ne staremmo… -