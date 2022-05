Italia, Mancini venerdì 20 diramerà lista convocati (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dal 24 maggio il Ct Mancini lavorerà per tre giorni con un gruppo di calciatori di interesse nazionale, il 27 maggio scatterà invece il raduno in vista della ‘Finalissima’ con l’Argentina e delle prime quattro gare di Nations League Leggi su itasportpress (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dal 24 maggio il Ctlavorerà per tre giorni con un gruppo di calciatori di interesse nazionale, il 27 maggio scatterà invece il raduno in vista della ‘Finalissima’ con l’Argentina e delle prime quattro gare di Nations League

Advertising

zazoomblog : Italia il ct Mancini si dà al ciclismo - #Italia #Mancini #ciclismo - tuttosport : #Mancini tra #Argentina e #NationsLeague: doppio raduno per la #Nazionale ???? - serieAnews_com : ?? #Mancini cambia l'#Italia: a fine maggio stage a Coverciano. Ci saranno calciatori nati nel 2003 e 2004 - Luxgraph : Mancini tra Argentina e Nations League: doppio raduno per la Nazionale - sportli26181512 : Nazionale, #Mancini prepara il doppio raduno per Argentina e Nations League: Il ct azzurro inizierà a lavorare dal… -