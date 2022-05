Italia-Finlandia: Draghi riceve a P.Chigi primo ministro Marin (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Il primo ministro finlandese, Sanna Marin, è appena arrivata a Palazzo Chigi per incontrare il premier Mario Draghi. Marin è stata accolta dal picchetto d'onore nel cortile del Palazzo seicentesco che ospita la presidenza del Consiglio. Dopo il bilaterale, alle ore 12.20 circa, sono previste dichiarazioni alla stampa nella Sala dei Galeoni. Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Ilfinlandese, Sanna, è appena arrivata a Palazzoper incontrare il premier Marioè stata accolta dal picchetto d'onore nel cortile del Palazzo seicentesco che ospita la presidenza del Consiglio. Dopo il bilaterale, alle ore 12.20 circa, sono previste dichiarazioni alla stampa nella Sala dei Galeoni.

