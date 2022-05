Isola dei Famosi | Mercedesz si avvicina a Luca Daffré | la reazione di Edoardo Tavassi

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il flirt tra la nuova arrivata sull’dei2022Henger edè terminato ancora prima di iniziare per via dei dubbi di lui, ma a quanto pare la figlia di Eva Henger non ha perso tempo e ha già puntato uno dei nuovi arrivati, il modello, che secondo molti somiglia all’ex della ragazza,s Peracchi. E anche ladelnon si è fatta attendere.dei, che fine ha fatto Roger Balduino? Nel corso dell'ultima puntata dell'dei2022 non si è parlato affatto del modello brasiliano, che si ...