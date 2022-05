Isola dei famosi | Mercedesz Henger accusata dall’ex Lucas Peracchi | «La sua famiglia mi ha creato problemi»

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 18 maggio 2022)tornato alla ribalta. L’ex di, ed ex tronista di Uomini e Donne, ha ripreso a parlare della fine della sua storia d’amore con la naufraga. Alla rivista Nuovo Tv aveva dichiarato: «La suami hatanti. Non c’è stata la massima correttezza nei miei confronti. Purtroppo si sono comportanti male con me. Preferisco non fare più parte dei loro intrighi. Finalmente sono rinato». La relazione è durata tre anni, e per lui,aveva lasciato Roma e si era trasferita a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, dove il modello e personal trainer è nato e cresciuto. Ogginon hanno mantenuto alcun tipo di rapporto. A pesare sul loro rapporto sono ...