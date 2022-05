Isola dei Famosi, Lucas Peracchi a ruota libera contro Mercedesz Henger (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mercedesz Henger continua a far parlare di sé dentro e fuori l'Isola dei Famosi. Se in Honduras, la naufraga ha fraternizzato con la new entry Luca Daffré (scontentando Edoardo Tavassi), in Italia la modella ha ricevuto nuove accuse dal suo ex compagno, Lucas Peracchi. L'ex di Mercedesz Henger: «Mi ha solo creato problemi» Nel corso di un'intervista al settimanale Nuovo Tv, l'ex tronista di Uomini e Donne ha affermato che ad un certo punto la love story con Mercedesz era diventata impossibile. «Ho spezzato le catene con la sua famiglia, mi ha solo creato problemi», ha continuato il personal trainer che è stato accusato a più riprese da Eva Henger per aver allontanato la figlia dal fratello e da lei. Dopo la fine ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 18 maggio 2022)continua a far parlare di sé dentro e fuori l'dei. Se in Honduras, la naufraga ha fraternizzato con la new entry Luca Daffré (scontentando Edoardo Tavassi), in Italia la modella ha ricevuto nuove accuse dal suo ex compagno,. L'ex di: «Mi ha solo creato problemi» Nel corso di un'intervista al settimanale Nuovo Tv, l'ex tronista di Uomini e Donne ha affermato che ad un certo punto la love story conera diventata impossibile. «Ho spezzato le catene con la sua famiglia, mi ha solo creato problemi», ha continuato il personal trainer che è stato accusato a più riprese da Evaper aver allontanato la figlia dal fratello e da lei. Dopo la fine ...

