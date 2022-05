Isola dei Famosi, l'accusa di Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger: "L'ha fatto anche con me" (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi, è tornato a parlare della sua ex fidanzata Mercedesz Henger, una delle attuali protagoniste della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'ex tronista di Uomini e Donne,, è tornato a parlare della sua ex fidanzata, una delle attuali protagoniste della sedicesima edizione dell'dei

Advertising

Larisa40765958 : @ArmoniosiAccent ??????????????dal isola dei pallosi ?????????? - fedram67 : RT @mrcatalano58: 'I fiori del cappero, che sembravano orchidee... La pianta cresce abbarbicata sui muri, sulle rocce resta attaccata all… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Lucas Peracchi punge l’ex Mercedesz Henger: ecco cos’ha detto - LucaMarcozzi : Secondo me gli italiani sono tiepidi verso la cobelligeranza in Ucraina non per Orsini e la propaganda russa ma per… - ParliamoDiNews : Isola dei famosi, Ilary Blasi cade dalla sedia e due colleghe commentano divertite: cosa hanno detto su di lei : Fu… -