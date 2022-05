Internazionali di Roma, lo scontro tra Binaghi (Federtennis) e il “nemico” Malagò sui russi nel torneo. E quella telefonata da Palazzo Chigi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Davvero Giovanni Malagò, presidente del Coni, funzionario pubblico, sincero appassionato di qualsiasi sport (forse un po’ meno di tennis), ha provato a “sabotare” gli Internazionali di Roma, chiedendo al governo l’esclusione dei giocatori russi che sarebbe stata un disastro per la manifestazione? Il sospetto aleggia da settimane, tanto da diventare una vera e propria accusa, prima da parte del numero uno della Federtennis, Angelo Binaghi, poi rilanciata sui social dall’ex M5s, Alessandro Di Battista. “Ha chiesto al governo di intervenire nell’autonomia dello sport, proprio lui che in passato se ne era lamentato”, ha denunciato Binaghi. “In un Paese normale Malagò dovrebbe dimettersi all’istante”, ha rincarato Di Battista. “Un attacco inelegante, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Davvero Giovanni, presidente del Coni, funzionario pubblico, sincero appassionato di qualsiasi sport (forse un po’ meno di tennis), ha provato a “sabotare” glidi, chiedendo al governo l’esclusione dei giocatoriche sarebbe stata un disastro per la manifestazione? Il sospetto aleggia da settimane, tanto da diventare una vera e propria accusa, prima da parte del numero uno della, Angelo, poi rilanciata sui social dall’ex M5s, Alessandro Di Battista. “Ha chiesto al governo di intervenire nell’autonomia dello sport, proprio lui che in passato se ne era lamentato”, ha denunciato. “In un Paese normaledovrebbe dimettersi all’istante”, ha rincarato Di Battista. “Un attacco inelegante, ...

