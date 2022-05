Inter, tutti pazzi per Bastoni: già rifiutati 60 milioni, ma Guardiola è disposto a tutto (Di mercoledì 18 maggio 2022) E’ ormai noto a tutti che l’Inter sarà costretta ad un sacrificio per quanto riguarda il mercato in uscita la prossima estate, come già successe, tra l’altro, durante il corso dello scorso mercato. Da tempo l’indiziato principale a lasciare Appiano Gentile è Lautaro Martinez, ma non è ancora detta l’ultima parola. Stando a quanto scrive L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) E’ ormai noto ache l’sarà costretta ad un sacrificio per quanto riguarda il mercato in uscita la prossima estate, come già successe, tra l’altro, durante il corso dello scorso mercato. Da tempo l’indiziato principale a lasciare Appiano Gentile è Lautaro Martinez, ma non è ancora detta l’ultima parola. Stando a quanto scrive L'articolo

ClaMarchisio8 : ... detto ciò, complimenti all' #Inter per aver meritato questa finale. Una squadra sicuramente superiore alla mia… - lorepregliasco : (andava chiusa diversamente col gioco, ma diciamo che quest'anno la... fortuna dell'Inter con VAR e rigori è sotto…

