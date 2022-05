Inter | Perisc | “La squadra nerazzurra ha pensato già al sostituto”

(Di mercoledì 18 maggio 2022)- Ad oggi la, capitanata da Inzaghi dopo la lotta scudetto che si chiuderà in questa settimana penserà al futuro di. Il futuro di Ivan non preoccupa lacome scrive TMW. Perchè lache nel mese di Gennaio ha messo sotto contratto Gosens giocando davvero di molto anticipo sulla questione rinnovo diche ad oggi è un traino per ladi Milano. Il ragazzo in magliaha dato davvero sempre il massimo con prestazioni davvero di un certo livello mettendo davvero la firma sulla corsa scudetto delladi Milano. Ad oggi vedremo il da farsi con l’offerta di rinnovo della società di Zhang. Giocare ...

Advertising

DavideJuniordaw : @brunolonghi7 @Inter @juventusfc Definiré la juve buona ….é proprio vero che ci siamo abituati alla mediocrità….per… -

Sono 52 gol totali con la maglia dell'raggiunti alla 250esima presenza e un inizio di primavera incredibile. Da marzo in avanti, Perisic ha preso parte a ben sette gol dell'con due reti e ...Commenta per primo L'e Ivansono ancora lontani nei colloqui per il rinnovo del contratto del croato in scadenza a fine stagione. Il club nerazzurro offre un biennale da 4 milioni, l'esterno vorrebbe almeno ...Le ultime sulla trattativa per l'argentino che ha salutato la Juventus lunedì. La strategia dell'Inter è ambiziosa: un attacco tutto sudamericano ...Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola ...