Inter, il sacrificio potrebbe essere Bastoni? Sì, ma a che condizioni (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bastoni potrebbe non essere più intoccabile: di fronte ad un'offerta importante i nerazzurri potrebbero sacrificarlo per il bilancio Le regole per il mercato dell'Inter sono chiare: bilancio in attivo e taglio al monte ingaggi. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra sta valutando su quali giocatori costruire e quali sacrificare. E tra questi ultimi compare il nome di Bastoni. Secondo quanto riportato da gazzetta.it il difensore azzurro potrebbe non essere così intoccabile. La società aveva già respinto un'offerta di 60 milioni del Manchester City, ma se tornassero alla carica con un'offerta più cospicua, i nerazzurri potrebbero decidere di lasciarlo andare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

