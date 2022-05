Inter: il giocatore che ha più offerte dalla Premier (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lautaro Martinez è tornato ad essere al centro del progetto e al momento è difficile pensare a una sua partenza dall'Inter.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lautaro Martinez è tornato ad essere al centro del progetto e al momento è difficile pensare a una sua partenza dall'....

Advertising

FBiasin : Opinione certamente poco condivisa: l’#Inter con #Perisic è già al limite. Nel senso che 4.5 milioni per 2 anni son… - Inter : ? | BARE ???? Nicolò #Barella è il primo giocatore italiano a segnare per l'Inter in una Finale di Coppa Italia dal… - MarcelloChirico : #Dybala: per il dopo-#Juve, Inter sempre favorita, ma se @Arsenal si qualificherà per la prossima Champions, il gio… - sportli26181512 : Inter: il giocatore che ha più offerte dalla Premier: Lautaro Martinez è tornato ad essere al centro del progetto e… - beniaminozagari : @rbanfi12 @pap1pap Quando sei la società che vorrebbe trattenere il giocatore, mentre ha senso offrire poco di più… -