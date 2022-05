Inter-Dybala, ci siamo? Spunta un segnale da Milano! (Di mercoledì 18 maggio 2022) Che l’Inter abbia messo gli occhi sul Joyello bianconero è cosa nota ormai da tempo. Dybala si sarebbe potuto accasare in nerazzurro già nelle scorse sessioni di mercato e ora che dal 30 giugno sarà svincolato Marotta non vuole lasciarselo sfuggire. Anche la Joya ha già dimostrato di apprezzare la destinazione. L’idea di andare a formare il reparto offensivo Interista con i suoi compagni di nazionale Lautaro e Correa lo alletta e Paulo non ha fatto niente per nasconderlo. Dybala Calciomercato Inter “Non andare all’Inter!” gli urlavano i tifosi bianconeri mentre il numero dieci firmava autografi e raccoglieva sciarpe senza fare promesse. Infatti, stando a quanto riportato da calciomercato.com, l’attaccante del’albiceleste avrebbe già comprato un immobile a Milano a due passi ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 18 maggio 2022) Che l’abbia messo gli occhi sul Joyello bianconero è cosa nota ormai da tempo.si sarebbe potuto accasare in nerazzurro già nelle scorse sessioni di mercato e ora che dal 30 giugno sarà svincolato Marotta non vuole lasciarselo sfuggire. Anche la Joya ha già dimostrato di apprezzare la destinazione. L’idea di andare a formare il reparto offensivoista con i suoi compagni di nazionale Lautaro e Correa lo alletta e Paulo non ha fatto niente per nasconderlo.Calciomercato“Non andare all’!” gli urlavano i tifosi bianconeri mentre il numero dieci firmava autografi e raccoglieva sciarpe senza fare promesse. Infatti, stando a quanto riportato da calciomercato.com, l’attaccante del’albiceleste avrebbe già comprato un immobile a Milano a due passi ...

