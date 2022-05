(Di mercoledì 18 maggio 2022) Le mode alimentari a volte possono riservare grossi rischi per la salute: è il caso dell’, amatissima dai più giovani.(fonte pexels)Nello scenario di una globalizzazione sempre più estesa e palese, è inevitabile venire a contatto con le culture alimentari di tutto il mondo. Ciclicamente, i guru del food propongono nuove tendenze, che in seguito spopolano in ristoranti e take-away. Anni fa la cucina tipica cinese ha spopolato in tutta Italia; è stato poi il turno del kebab e del sushi; passando anche per la passione per il ramen ed il cous-cous. La cucina etnica ha certamente numerose attrattive, e sempre più utenti approcciano con curiosità a nuovi piatti e pietanze. Non c’è nulla di sbagliato nel deviare ogni tanto dal regime alimentare mediterraneo: variare ...

Advertising

mattonistajr : @LSsenzaD @FangusAngus @ayurbea @profetessa_ @LengoCotto @cinicomateriale @MattDynamiteM86 Poke = insalata di riso… - St4tlerWaldorf : @Nora34358995 Oggi ho pranzato con un poke.?? Uno di quelli proposti perché non sapevo cosa scegliere. Diciamo che è… - IBezdomnyj : RT @axiokers: Prendi un'insalata a mùzzo, la chiami Poké e la puoi vendere a 10 euro. - AMedaglini : RT @axiokers: Prendi un'insalata a mùzzo, la chiami Poké e la puoi vendere a 10 euro. - JayGatb : RT @axiokers: Prendi un'insalata a mùzzo, la chiami Poké e la puoi vendere a 10 euro. -

Ck12 Giornale

...Descrizione Ildi salmone e avocado è un gustoso piatto unico ispirato al classicobowl ... sfiziosa e colorata, ideale da gustare in estate come alternativa alla classicadi riso. ...Se amate l'avocato, potrete sbizzarrirvi con unain stileche darà un tocco di originalità e modernità al menu. Infine, non fatevi scappare il dolce, che potrete realizzare direttamente ... Insalata Poke, fate molta attenzione: ecco perché può essere pericolosa Dilaga in città la passione per i locali che vendono il piatto tipico hawaiano . L’assessore Antonio Ponzo Pellegrini: "Via Roma Sarà la rambla empolese" ...Versatili in cucina, le alternative vegetali Planted sono perfette anche solo con un filo d’olio in padella, fritte, in forno e con marinature di ogni tipo per un panino, un’insalata o una ... plant ...