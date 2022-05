Ingiusta detenzione, nel 2021 lo Stato ha sborsato risarcimenti per 24,5 milioni di euro. Cinquanta le azioni disciplinari promosse nei confronti dei giudici. Ma ancora nessuna condanna (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ammonta a 24,5 milioni di euro la cifra sborsata nel 2021 dallo Stato in risarcimenti per Ingiusta detenzione. Il dato che emerge dalla relazione annuale sule misure cautelari personali e riparazione per Ingiusta detenzione trasmessa in questi giorni al Parlamento dal ministero della Giustizia. Ingiusta detenzione, risarcimenti in calo di 12 milioni di euro rispetto al 2020 L’entità delle riparazioni per Ingiusta detenzione riguarda, per un totale di 565 ordinanze, una somma complessiva di 24.506.190 euro (12 mln di euro in meno rispetto al 2020), con un importo medio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ammonta a 24,5dila cifra sborsata neldalloinper. Il dato che emerge dalla relazione annuale sule misure cautelari personali e riparazione pertrasmessa in questi giorni al Parlamento dal ministero della Giustizia.in calo di 12dirispetto al 2020 L’entità delle riparperriguarda, per un totale di 565 ordinanze, una somma complessiva di 24.506.190(12 mln diin meno rispetto al 2020), con un importo medio ...

