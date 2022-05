Incentivi imprese, il 2 giugno arriva il portale unico dedicato a misure e bonus (Di mercoledì 18 maggio 2022) Arriverà il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, il nuovo portale Incentivi.gov, che permetterà a cittadini e imprese di conoscere e orientarsi in merito alle misure che il Governo ha varato “per la crescita e lo sviluppo del sistema produttivo italiano” tra cui quelle relative ai sistemi di efficientamento energetico e quelle concernenti il sostegno del settore ceramico e del vetro artistico di Murano. Ad annunciarlo è stato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti rispondendo al question time alla Camera. Lo ha reso noto l’agenzia ADNkronos in un lancio. Come funzionerà il portale dedicato agli Incentivi Il Decreto ministeriale 30 settembre 2021 ha fissato i Criteri per lo sviluppo e il funzionamento della ... Leggi su fmag (Di mercoledì 18 maggio 2022) Arriverà il 2, giorno della Festa della Repubblica, il nuovo.gov, che permetterà a cittadini edi conoscere e orientarsi in merito alleche il Governo ha varato “per la crescita e lo sviluppo del sistema produttivo italiano” tra cui quelle relative ai sistemi di efficientamento energetico e quelle concernenti il sostegno del settore ceramico e del vetro artistico di Murano. Ad annunciarlo è stato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti rispondendo al question time alla Camera. Lo ha reso noto l’agenzia ADNkronos in un lancio. Come funzionerà ilagliIl Decreto ministeriale 30 settembre 2021 ha fissato i Criteri per lo sviluppo e il funzionamento della ...

