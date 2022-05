In vigore da oggi il Bonus 200 Euro: come si ottiene (Di mercoledì 18 maggio 2022) A ventiquattro ore dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entra in vigore da oggi il decreto che stabilisce l’erogazione una tantum di un contributo economico da 200 Euro con cui le famiglie possano far fronte alla crisi economica innescata dal conflitto in Ucraina. A quali categorie di lavoratori spetta l’indennità, e come si ottiene? Facciamo chiarezza. Il Bonus 200 Euro, frutto di uno stanziamento di 6,3 miliardi di Euro, riguarderà una platea di 31,5 milioni di italiani in cui sono inclusi pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Se per questi ultimi sarà approntato un fondo ad hoc, annunciato entro trenta giorni dalla pubblicazione del “Decreto 200 Euro” con un’ulteriore comunicazione del Ministero ... Leggi su zon (Di mercoledì 18 maggio 2022) A ventiquattro ore dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entra indail decreto che stabilisce l’erogazione una tantum di un contributo economico da 200con cui le famiglie possano far fronte alla crisi economica innescata dal conflitto in Ucraina. A quali categorie di lavoratori spetta l’indennità, esi? Facciamo chiarezza. Il200, frutto di uno stanziamento di 6,3 miliardi di, riguarderà una platea di 31,5 milioni di italiani in cui sono inclusi pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Se per questi ultimi sarà approntato un fondo ad hoc, annunciato entro trenta giorni dalla pubblicazione del “Decreto 200” con un’ulteriore comunicazione del Ministero ...

