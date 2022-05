In uno studio l'acqua minerale secondo i professionisti della salute (Di mercoledì 18 maggio 2022) PRATELLA (CASERTA) (ITALPRESS) – acqua Lete, in collaborazione con Nutrimi, ha condotto un'indagine multi-target nell'ambito di una campagna informativa rivolta ai professionisti della salute. Oltre 500 esperti coinvolti per fare chiarezza sulle proprietà favorevoli alla salute delle acque minerali: in particolare, rispetto a quanto e come i minerali disciolti in essa possano incidere favorevolmente sullo stato nutrizionale e di salute dell'individuo.L'acqua minerale non è solo idratazione: il 42% dei professionisti intervistati considera le acque ricche in calcio preziose alleate nella gestione di patologie quali l'osteoporosi.L'acqua è un alimento e, grazie alla concentrazione di micronutrienti ed oligoelementi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) PRATELLA (CASERTA) (ITALPRESS) –Lete, in collaborazione con Nutrimi, ha condotto un'indagine multi-target nell'ambito di una campagna informativa rivolta ai. Oltre 500 esperti coinvolti per fare chiarezza sulle proprietà favorevoli alladelle acque minerali: in particolare, rispetto a quanto e come i minerali disciolti in essa possano incidere favorevolmente sullo stato nutrizionale e didell'individuo.L'non è solo idratazione: il 42% deiintervistati considera le acque ricche in calcio preziose alleate nella gestione di patologie quali l'osteoporosi.L'è un alimento e, grazie alla concentrazione di micronutrienti ed oligoelementi ...

