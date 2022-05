In arrivo i nuovi ASUS ROG Flow X16 e ROG Strix SCAR17 SE (Di mercoledì 18 maggio 2022) ASUS, azienda leader nel settore informatico, ha sempre mostrato un occhio di riguardo per i videogiocatori più esigenti. Anche stavolta non delude, annunciando l’uscita dei nuovi PC portatili della gamma Republic Of Gamers: ROG Flow X16 e ROG Strix SCAR17 SE Dotazione hardware ROG Flow X16 Il nuovo gioiello marchiato ASUS, il ROG Flow X16, è il nuovo 2-in-1 convertibile pensato per le necessità dei videogiocatori. Ospiterà al loro interno un processore AMD Ryzen 9 6900HS, abbinato ad una scheda video GeForce RTX 3070Ti. La potenza di calcolo della vostra GPU non è sufficiente? Nessun problema: troviamo anche infatti il connettore XG Mobile, attraverso il quale collegare una scheda video esterna installata in una apposita docking station. Monitor ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 18 maggio 2022), azienda leader nel settore informatico, ha sempre mostrato un occhio di riguardo per i videogiocatori più esigenti. Anche stavolta non delude, annunciando l’uscita deiPC portatili della gamma Republic Of Gamers: ROGX16 e ROGSE Dotazione hardware ROGX16 Il nuovo gioiello marchiato, il ROGX16, è il nuovo 2-in-1 convertibile pensato per le necessità dei videogiocatori. Ospiterà al loro interno un processore AMD Ryzen 9 6900HS, abbinato ad una scheda video GeForce RTX 3070Ti. La potenza di calcolo della vostra GPU non è sufficiente? Nessun problema: troviamo anche infatti il connettore XG Mobile, attraverso il quale collegare una scheda video esterna installata in una apposita docking station. Monitor ...

