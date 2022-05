Ilary Blasi caduta all’Isola dei Famosi | ecco come sta adesso VIDEO

Advertising

difa2007 : Isola, lite Ilary Blasi-Alvin. 'Non si sopportano'. Il post della conduttrice fa discutere - MrFurgi : Oggi stabile mentalmente come Ilary Blasi sullo sgabello. - eurospleen : caduta dall'altalena stile ilary blasi bgiorno - zazoomblog : Ilary Blasi posta una foto e Selvaggia Lucarelli la massacra … - #Ilary #Blasi #posta #Selvaggia - ParliamoDiNews : Ilary Blasi cade e due sue colleghe commentano divertite * -

L'opinionista e la concorrente sono state al centro di scontri e polemiche, che continuano anche ora che la judoka ha lasciato il reality show di, tanto da essersi schierata contro ...Dopo giorni di silenzio e ipotesi varie,annunciò in puntata che Patrizia era tornata in Italia per sottoporsi alle cure mediche di cui aveva bisogno. Patrizia Bonetti e le ustioni: nelle ...Il tutto inizia quando Ilary Blasi mostra la clip dello sfogo avuto da Nicolas Vaporidis poche ore prima della puntata, in cui rivela di aver preso poco bene la nomination fatta dalla giovane ...Alessandro Iannoni è uno dei concorrenti più giovani della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi ed è entrato in gioco ...