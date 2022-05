Il video di Cardi B che cambia il pannolino al peluche con le sue super unghie

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La rapper americanaB, 29 anni, ha condiviso su Twitter undove mostra, passo per passo, comere i pannolini anche avendo lelunghe come le sue. NelB spiega che ormai è decisamente abituata a fare tutto con lelunghe, avendole così fin da quando aveva 10 anni. E anche per quanto riguarda ilre pannolini,B ha mostrato che lelunghe non sono certo un problema. “Credimi, ci prenderai la mano! Tuttavia, credo che i ragazzi sono più difficili da pulire, hanno più fessure“, ha scritto la rapper nella didascalia del post, pubblicato sul suo profilo Twitter. Okay girl sooo I just made a whole???Trust me you will ...