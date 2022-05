Il Tribunale concede gli alimenti alla no vax povera sospesa dal lavoro per la sua 'dignità'

(Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - Ildeldi Brescia ha disposto che venga concesso l'assegno alimentare a una dipendente di un'azienda sanitaria che non si è vaccinata ed è quindi statadale non più retribuita. La giudice ha rimesso la questioneConsulta chiedendole di pronunciarsi sulle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario. Fino ad allora, la donna avrà diritto a “un assegno alimentare in misura non superioremetà dello stipendio”. Nel provvedimento, letto dall'AGI, si ipotizza la violazione degli articoli 3 (uguaglianza dei cittadini) e 4 della Costituzione (diritto al). Sulla decisione della giudice Mariarosa Pipponzi pesa anche la particolare situazione economica della donna che “vive ...

AGI - Il Tribunale del Lavoro di Brescia ha disposto che venga concesso l'assegno alimentare a una dipendente di un'azienda sanitaria che non si è vaccinata ed è quindi stata sospesa dal lavoro e non più retribuita. La decisione del Tribunale del Lavoro di Brescia che ha chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulle conseguenze del mancato adempimento all'obbligo sanitario. Fino al chiarimento della Corte Costituzionale.