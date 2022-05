Il temario della rivoluzione

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 18 maggio 2022) “Ogniha la sua poesia, e la poesia che mira a dare l’assalto al cielo non può che venire dal futuro” o da un contro-canone. Da oggetto-mercificazione a Soggetto. Chiudete i manuali, non per bendarvi gli occhi ma per aprirli. Venerdì 20 maggio al teatro delle Arti, alle ore 10, Federico Sanguineti presenterà la sua ultima opera “Temi svolti di Storia letteraria. a uso di docenti e di discenti”, uscito quest’anno per le edizioni Tempesta Di Alfonso Mauro Tema. Leggiamo Sanguineti. Svolgo. — Così, si parva licet, in buon endecasillabo trocaico-giambico a minore, avrebbe il professore scritto sui social ove suole sferzarci, dilettarci, informarci generalmente in forma di Sciolti del verso Grande dell’Italiano; d’altro canto, sono tutti endecasillabi (o doppi endecasillabi) il titolo in copertina e i titoli dei temi (capitoli) del suo saggio-antologia “Temi ...