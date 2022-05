Advertising

LA NAZIONE

Era stata rubat a 7 mesi fa la lamiera con i riferimenti storici delFonticine di via Nazionale, il cui restauro costato 90mila euro, realizzato e finanziato dall'Istituto Lorenzo ...L'attentato esplosivo contro una chiesa sventato nei giorni scorsi a New York, il... pur avendo l'obbligo di legge federale di perseguire i manifestanti che protestano nei pressi... Il Tabernacolo delle Fonticine ha di nuovo la sua targa: il dono di due turisti L'evento si svolgerà il 21 maggio: da piazza Savonarola partiranno diversi itinerari con gli studenti di alcuni istituti che faranno da novelli Ciceroni ...Era stata rubata 7 mesi fa la lamiera con i riferimenti storici del tabernacolo delle Fonticine di via Nazionale, il cui restauro costato 90mila euro, realizzato e finanziato dall’Istituto Lorenzo de’ ...