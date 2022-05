Il ritrovamento che potrebbe cambiare per sempre la storia | L’oggetto risale a 1700 anni fa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una scoperta che cambia la storia. Qualche anno fa un escursionista ha trovato un sandalo databile all’età del ferro su una gelida montagna scandinava. Ciò proverebbe che i Romani arrivarono fino in Norvegia, e fornisce ulteriori prove che più di 1.700 anni fa la zona artica era già conosciuta e frequentata. Il sandalo romano trovato dall’escursionista è stato finalmente datato con sicurezza. Quindi siamo certi che il picco ghiacciato conosciuto come Horse Ice Patch sia stato frequentato, direttamente o indirettamente, dagli antichi Romani. Il sandalo romano trovato in Norvegia (Secrets of the Ice) – www.curiosauro.itI Romani arrivarono in Norvegia prima del 300 d.C. Dopo aver trovato il sandalo nel 2019, l’escursionista contattò i ricercatori del progetto Secrets of the Ice, specializzati nell’archeologia di reperti scoperti all’interno di ghiacciai e ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una scoperta che cambia la. Qualche anno fa un escursionista ha trovato un sandalo databile all’età del ferro su una gelida montagna scandinava. Ciò proverebbe che i Romani arrivarono fino in Norvegia, e fornisce ulteriori prove che più di 1.700fa la zona artica era già conosciuta e frequentata. Il sandalo romano trovato dall’escursionista è stato finalmente datato con sicurezza. Quindi siamo certi che il picco ghiacciato conosciuto come Horse Ice Patch sia stato frequentato, direttamente o indirettamente, dagli antichi Romani. Il sandalo romano trovato in Norvegia (Secrets of the Ice) – www.curiosauro.itI Romani arrivarono in Norvegia prima del 300 d.C. Dopo aver trovato il sandalo nel 2019, l’escursionista contattò i ricercatori del progetto Secrets of the Ice, specializzati nell’archeologia di reperti scoperti all’interno di ghiacciai e ...

