Il principe Alberto di Monaco porta i suoi gemelli a Disneyland Paris: dov’è Charlene? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Potrebbero già vivere in un palazzo, ma il principe Alberto di Monaco e i suoi figli non hanno resistito a visitare il castello più famoso al mondo: quello di Disneyland Paris! Il principe Jacques e la principessa Gabrielle, infatti, sono apparsi raggianti nella loro breve vacanza con il padre. I gemelli di sette anni, il principe Jacques e la principessa Gabrielle erano tutti sorridenti mentre posavano accanto al padre e a Topolino e Minnie davanti al castello della Bella Addormentata durante una recente visita a Disneyland Paris. La data della loro gita in famiglia non è casuale. La vacanza dei piccoli Grimaldi, infatti, avviene proprio quando il parco a tema ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 18 maggio 2022) Potrebbero già vivere in un palazzo, ma ildie ifigli non hanno resistito a visitare il castello più famoso al mondo: quello di! IlJacques e lassa Gabrielle, infatti, sono apparsi raggianti nella loro breve vacanza con il padre. Idi sette anni, ilJacques e lassa Gabrielle erano tutti sorridenti mentre posavano accanto al padre e a Topolino e Minnie davanti al castello della Bella Addormentata durante una recente visita a. La data della loro gita in famiglia non è casuale. La vacanza dei piccoli Grimaldi, infatti, avviene proprio quando il parco a tema ...

Advertising

sissiisissi2 : RT @LaCnews24: Il principe Alberto di Monaco in visita in Calabria: farà tappa in tre comuni del Reggino - LaCnews24 : Il principe Alberto di Monaco in visita in Calabria: farà tappa in tre comuni del Reggino - ilregginoit : Il principe Alberto II di Monaco torna in Calabria: visiterà Molochio, Cittanova e Gerace · Il Reggino… - CDNewsCalabria : Il Principe Alberto di Monaco in visita in Calabria - ilMangla : «[…] è un privilegio del quale dobbiamo farne una bandiera». Sì, fate una bandiera soprattutto di chi vi cura l’uff… -