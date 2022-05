Il primo soldato russo processato a Kiev si dichiara colpevole di crimini di guerra (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alla domanda in aula se fosse colpevole delle accuse, Vadim Shishimarin ha risposto di Sì. Il primo soldato russo processato a Kiev per crimini di guerra e omicidio premeditato ha ammesso di aver sparato lo scorso 28 febbraio alla testa di un civile ucraino di 62 anni mentre era per strada sulla sua bicicletta a Chupakhivka. Appena 21enne, Shishimarin è stato accusato di violazione delle leggi e dei costumi di guerra, con un rischio di pena fino all’ergastolo. Poche ore fa il rapporto dell’Ong Human Rights Watch ha documentato una serie di presunti crimini dei soldati russi contro i civili nelle regioni di Kiev e Chernihiv, nella parte settentrionale dell’Ucraina. L’appello dell’organizzazione non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alla domanda in aula se fossedelle accuse, Vadim Shishimarin ha risposto di Sì. Ilperdie omicidio premeditato ha ammesso di aver sparato lo scorso 28 febbraio alla testa di un civile ucraino di 62 anni mentre era per strada sulla sua bicicletta a Chupakhivka. Appena 21enne, Shishimarin è stato accusato di violazione delle leggi e dei costumi di, con un rischio di pena fino all’ergastolo. Poche ore fa il rapporto dell’Ong Human Rights Watch ha documentato una serie di presuntidei soldati russi contro i civili nelle regioni die Chernihiv, nella parte settentrionale dell’Ucraina. L’appello dell’organizzazione non ...

