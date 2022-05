Il Pensiero del Curato d’Ars per oggi 18 Maggio 2022 – Video (Di mercoledì 18 maggio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Andiamo, anima mia, vai a conversare col buon Dio, a lavorare con Lui”. Santo Curato d’Ars, tu hai fatto della tua vita un’offerta totale a Dio per il servizio degli uomini. Che lo Spirito L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 18 maggio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Andiamo, anima mia, vai a conversare col buon Dio, a lavorare con Lui”. Santo, tu hai fatto della tua vita un’offerta totale a Dio per il servizio degli uomini. Che lo Spirito L'articolo proviene da La Luce di Maria.

