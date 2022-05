Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi | la puntata del 18 Maggio

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Teresa confida alle amiche di aver baciato Vittorio, ma è certa che non succederà più.Pietro invece dà ai pubblicitari una nuova missione: attirare clienti aldopo lecinque. Tra le proposte, quella di inaugurare l’aperitivo in caffetteria, magari con l’ausiliodella televisione che Quinto (iscritto a un corso per corrispondenza) sta costruendo.Intanto, fra Silvana e il creativo Roberto sta nascendo una tenera amicizia. Non ci resta che darvi appuntamento alle 15,50 sempre su Rai Uno. Segui ZON.IT su Google News.