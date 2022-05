Il Napoli punta Pjanic: il bosniaco ha già lavorato con Spalletti alla Roma (Di mercoledì 18 maggio 2022) Miralem Pjanic, calciatore bosniaco ex Roma e Juve, interessa al Napoli. In prestito in Turchia, al Besiktas, fino a fine stagione, l’esperto centrocampista tornerà alla corte di Xavi a fine anno, ma sarà di passaggio. E Sport.es, in Spagna, fa sapere che Spalletti, che ci ha già lavorato, l’avrebbe proposto a De Laurentiis. Il trasferimento avrebbe diversi ostacoli, dallo stipendio di Miralem (che ha altri due anni di contratto) alla sua età, visto che ha trentadue anni. Ma non è detto che non si possa trovare un accordo con una formula particolare, considerata l’ineludibile esigenza di Laporta di liberarsi del calciatore. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 18 maggio 2022) Miralem, calciatoreexe Juve, interessa al. In prestito in Turchia, al Besiktas, fino a fine stagione, l’esperto centrocampista torneràcorte di Xavi a fine anno, ma sarà di passaggio. E Sport.es, in Spagna, fa sapere che, che ci ha già, l’avrebbe proposto a De Laurentiis. Il trasferimento avrebbe diversi ostacoli, dallo stipendio di Miralem (che ha altri due anni di contratto)sua età, visto che ha trentadue anni. Ma non è detto che non si possa trovare un accordo con una formula particolare, considerata l’ineludibile esigenza di Laporta di liberarsi del calciatore. L'articolo ilsta.

