Il Milan cambia la trequarti: nome caldo dalla Serie A! (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nonostante il grande campionato disputato con ben 66 reti in 37 partite, il Milan pare intenzionato ad attuare una mini rivoluzione sulla trequarti campo. Il primo nodo da sciogliere per i rossoneri è l'eventuale riscatto di Messias: il ragazzo è stato utile alla causa durante l'anno, ma 6 milioni di euro potrebbero essere un esborso troppo grande per lui. Il club di Milanello medita sulla possibile soluzione, non è da escludere che il Crotone faccia un passo verso di loro abbassando le richieste di riscatto. Josip Brekalo Milan Nel frattempo però il Diavolo cerca di tutelarsi e si guarda intorno. È recentemente spuntato il nome di Josip Brekalo in uscita dal Torino. Non è la prima volta che il croato classe '98 entrar nel radar rossonero, infatti nel 2019 Boban l'aveva inserito nella lista ...

