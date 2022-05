Il mercato del gioco è sempre in crescita: i motivi del successo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il mercato del gioco ha registrato negli ultimi anni un trend sempre positivo, nonostante un 2020 non facile a causa della pandemia. Ma se molti settori hanno risentito della crisi, quello del gioco ha approfittato della chiusura dei punti vendita fisici per spostarsi online, dove ha avuto un vero e proprio boom. Oggi, infatti, il gioco online registra cifre più alte di quello nei casinò e nelle sale da gioco tradizionali. Ma quali sono i motivi del successo del gioco online? Comodità di fruizione La comodità è certamente il primo fattore di questo successo: il divertimento è ormai a portata di clic e i giocatori possono registrarsi sui casino online e provare i loro giochi preferiti mentre sono in viaggio, o ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ildelha registrato negli ultimi anni un trendpositivo, nonostante un 2020 non facile a causa della pandemia. Ma se molti settori hanno risentito della crisi, quello delha approfittato della chiusura dei punti vendita fisici per spostarsi online, dove ha avuto un vero e proprio boom. Oggi, infatti, ilonline registra cifre più alte di quello nei casinò e nelle sale datradizionali. Ma quali sono ideldelonline? Comodità di fruizione La comodità è certamente il primo fattore di questo: il divertimento è ormai a portata di clic e i giocatori possono registrarsi sui casino online e provare i loro giochi preferiti mentre sono in viaggio, o ...

