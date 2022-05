Il M5S, Petrocelli e la farsa delle (finte) espulsioni (Di mercoledì 18 maggio 2022) Conte si era affrettato ad annunciare l'espulsione di Vito Petrocelli, che però non è stato ancora raggiunto da una sanzione disciplinare. Il terrore per il ricorso sulla leadership Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Conte si era affrettato ad annunciare l'espulsione di Vito, che però non è stato ancora raggiunto da una sanzione disciplinare. Il terrore per il ricorso sulla leadership

Advertising

davidallegranti : Il M5S vuole Gianluca Ferrara presidente della Commissione Esteri al Senato al posto di Vito Petrocelli. - AndreaMarcucci : Si sono dovuti dimettere tutti i suoi componenti, ma alla fine, Vito Petrocelli non è più Presidente della Commissi… - davidefaraone : In quale articolo del regolamento del Senato sta scritto che la Presidenza della commissione Esteri spetta al M5S?… - ZenatiDavide : Stefania Craxi (FI) eletta presidente della commissione Esteri del Senato con 12 voti. Licheri (M5s) si ferma a 9:… - PolicyMaker_mag : L’elezione di Stefania #Craxi è avvenuta con 12 voti a favore, a seguito del rinnovo dell’organo per il caso… -