Il governo spagnolo ha approvato un disegno di legge su salute riproduttiva | sessuale e diritto all’aborto che prevede anche il congedo mestruale

Rossonera_21 : RT @ilpost: Il governo spagnolo ha approvato un disegno di legge su salute riproduttiva, sessuale e diritto all’aborto che prevede anche il… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il governo spagnolo ha approvato un disegno di legge su salute riproduttiva, sessuale e diritto all’aborto che prevede anche il… - BzBroono : RT @ilpost: Il governo spagnolo ha approvato un disegno di legge su salute riproduttiva, sessuale e diritto all’aborto che prevede anche il… - ilpost : Il governo spagnolo ha approvato un disegno di legge su salute riproduttiva, sessuale e diritto all’aborto che prev… - Internazionale : Hezbollah e i suoi alleati perdono la maggioranza in Libano, caos politico e scontri tra milizie rivali nella capit… -

'L'alternativa esiste ed è praticabile, come ha dimostrato negli ultimi mesi la riforma attuata dal, su impulso della ministra del Lavoro Yolanda Diaz, che limita fortemente l'...La convocazione del diplomatico italiano segue quella dell'ambasciatoreMarcos Gómez ... 10.50 Australia, nuove sanzioni contro Russia e Bielorussia Ilaustraliano ha annunciato un ...Due odi latine inedite, composte nel suo periodo napoletano (1532-1536), dal più grande poeta spagnolo della storia, Garcilaso de la Vega, sono state ritrovate all’interno ...È dunque una svolta storica in Spagna per le donne lavoratrici quando affette da dolori mestruali. Il governo ha infatti ha approvato un progetto di legge che riconosce loro congedi in caso di cicli ...