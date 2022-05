Il Giro d’Italia torna in Liguria dopo sette anni (Di mercoledì 18 maggio 2022) La corsa rosa oggi arriva a Genova, venerdì parte da Sanremo per Cuneo. Due tappe mare-monti che rappresentano al meglio la nostra regione Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 18 maggio 2022) La corsa rosa oggi arriva a Genova, venerdì parte da Sanremo per Cuneo. Due tappe mare-monti che rappresentano al meglio la nostra regione

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - ilpost : Girmay si ritirerà dal Giro d’Italia dopo essersi infortunato col tappo dello spumante - Filmona12 : RT @giroditalia: ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo atleta Er… - will_jones25 : RT @cycling_podcast: Stage 11 | Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia | Giro d’Italia 2022 -