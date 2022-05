Il ginnasta russo Ivan Kuliak è stato sospeso dalle competizioni per aver gareggiato mostrando la “Z” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Martedì, a conclusione di un’indagine iniziata lo scorso marzo, la Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) ha annunciato che il ginnasta russo Ivan Kuliak verrà sospeso per un anno dalle competizioni organizzate stessa FIG per aver gareggiato mostrando sul petto una Leggi su ilpost (Di mercoledì 18 maggio 2022) Martedì, a conclusione di un’indagine iniziata lo scorso marzo, la Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) ha annunciato che ilverràper un annoorganizzate stessa FIG persul petto una

Advertising

gianny0162 : La Federazione Internazionale di Ginnastica ha sospeso per un anno il ginnasta russo Ivan Kulyak per aver partecipa… - ilpost : Il ginnasta russo Ivan Kuliak è stato sospeso dalle competizioni per aver gareggiato mostrando la “Z” - Soffotcka : La Federazione Internazionale di Ginnastica ha sospeso per un anno il ginnasta russo Ivan Kulyak per aver partecipa… -