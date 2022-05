Il fisco cambia idea: la vittima può vendere la casa dello stupro senza restituire le agevolazioni (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nei giorni scorsi abbiamo raccontato la storia di una donna di Varese a cui lo Stato ha chiesto indietro i soldi delle agevolazioni fiscali nell’acquisto di una casa poi rivenduta prima del tempo di cinque anni. La donna aveva spiegato ai giudici della Commissione Tributaria che l’abitazione era stato il teatro di violenze sessuali da lei subite da parte del compagno, come scritto in un’ordinanza di un Gip di Busto Arsizio sul suo caso: «La donna era considerata dall’uomo “la sua schiava sessuale”, era costretta a subire rapporti sessuali anche nei mesi di gravidanza, veniva presa a calci e costretta a dormire sul divano se non soddisfaceva i suoi desideri sessuali». Ora, fa sapere Il Messaggero, il fisco ha cambiato idea. Una decisione comunicata curiosamente via mail e senza troppe ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nei giorni scorsi abbiamo raccontato la storia di una donna di Varese a cui lo Stato ha chiesto indietro i soldi dellefiscali nell’acquisto di unapoi rivenduta prima del tempo di cinque anni. La donna aveva spiegato ai giudici della Commissione Tributaria che l’abitazione era stato il teatro di violenze sessuali da lei subite da parte del compagno, come scritto in un’ordinanza di un Gip di Busto Arsizio sul suo caso: «La donna era considerata dall’uomo “la sua schiava sessuale”, era costretta a subire rapporti sessuali anche nei mesi di gravidanza, veniva presa a calci e costretta a dormire sul divano se non soddisfaceva i suoi desideri sessuali». Ora, fa sapere Il Messaggero, ilhato. Una decisione comunicata curiosamente via mail etroppe ...

