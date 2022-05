Il dubbio di Belotti: rinnovo con il Torino o nuova esperienza? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Belotti deciderà nei prossimi giorni il suo futuro. Da una parte il rinnovo con i granata, dall’altra le molte offerte in Italia e all’estero Dopo la beffa Brekalo, il Torino sta cercando di trattenere Andrea Belotti. Secondo quanto riportato dalla Stampa, il Gallo darà la risposta ai granata entro domenica sul suo futuro. Per il capitano del Torino, oltre al rinnovo, ci sono sul tavolo le offerte dalla Roma in Italia e anche due piste estere: West Ham in Premier League oppure il Toronto assieme a Insigne L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022)deciderà nei prossimi giorni il suo futuro. Da una parte ilcon i granata, dall’altra le molte offerte in Italia e all’estero Dopo la beffa Brekalo, ilsta cercando di trattenere Andrea. Secondo quanto riportato dalla Stampa, il Gallo darà la risposta ai granata entro domenica sul suo futuro. Per il capitano del, oltre al, ci sono sul tavolo le offerte dalla Roma in Italia e anche due piste estere: West Ham in Premier League oppure il Toronto assieme a Insigne L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Il dubbio di Belotti: rinnovo con il Torino o nuova esperienza? - colacig : @orsobrunotw @tackleduro @FrancescoOrdine Il rigore su inzaghi ????????....in quella partita i falli impuniti ad esempi… - de_dbn : Out: Gemello, Vanja, Djidji, Izzo, Bremer, Pobega, Linetty, Pjaca, Zaza, Verdi, Edera, Millico. Dubbio: Belotti, Sa… - footandsports : @wazzaCN @AlfredoPedulla Mi ha bloccato dopo che gliene ho cantate 4 per aver esagerato sul rigore Ranocchia Belott… - ForzaVCG : @Mussmauer Giochiamo ad una punta. quindi juric vuole 2 attaccanti in rosa. Se Belotti rimane ti ritrovi con belott… -