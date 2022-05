Il documento di Twitter che mostra la firma di Musk sull’accordo «senza chiedere informazioni» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il passaggio di Twitter nelle mani di Elon Musk è diventato una romanzo giallo che, quotidianamente, aggiunge nuove pagine alla sua storia. Da giorni, infatti, l’accordo appare sospeso, così come le cifre in ballo. Da una parte c’è il patron di Tesla che chiede la revisione del numero di bot (account fake) presenti sulla piattaforma social (e quantificare nuovamente, proprio in base a quello, la sua offerta basata sul “valore economico” di ogni singolo utente reale attivo); dall’altra c’è l’azienda che continua a rispondere per le rime a questa accusa di scarsa trasparenza. E ora la trama si infittisce: Twitter ha infatti reso pubblica la dichiarazione di delega (controfirmata da Musk) in cui vengono evidenziate alcune “carenze” nelle richieste non fatte da parte dell’uomo più ricco del mondo. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il passaggio dinelle mani di Elonè diventato una romanzo giallo che, quotidianamente, aggiunge nuove pagine alla sua storia. Da giorni, infatti, l’accordo appare sospeso, così come le cifre in ballo. Da una parte c’è il patron di Tesla che chiede la revisione del numero di bot (account fake) presenti sulla piattaforma social (e quantificare nuovamente, proprio in base a quello, la sua offerta basata sul “valore economico” di ogni singolo utente reale attivo); dall’altra c’è l’azienda che continua a rispondere per le rime a questa accusa di scarsa trasparenza. E ora la trama si infittisce:ha infatti reso pubblica la dichiarazione di delega (controta da) in cui vengono evidenziate alcune “carenze” nelle richieste non fatte da parte dell’uomo più ricco del mondo. LEGGI ...

