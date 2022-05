Il disegno come terapia: così i bambini ucraini rifugiati a Milano provano a superare i traumi della guerra – Il video (Di mercoledì 18 maggio 2022) Fuori dalla scuola Monte Baldo, in zona San Siro a Milano, campeggia un lenzuolo bianco che chiede “Pace” con i colori dell’arcobaleno. All’interno, i corridoi sembrano raccontare la storia di una scuola qualunque: bambini che scorrazzano, giochi, schiamazzi, disegni. Ma da quando il 24 febbraio Vladimir Putin ha dato ordine di invadere l’Ucraina, la Monte Baldo è diventata anche il luogo che ha accolto i traumi di quasi 200 bambini fuggiti dal loro Paese. La Monte Baldo: un luogo di ritrovo per la comunità ucraina L’ingresso della scuola Monte Baldo, con la bandiera per la pace Marika Zabiyaka, coordinatrice della scuola e presidente dell’associazione APS Rinascita Dell’Ucraina, racconta a Open che prima dell’inizio dell’invasione russa la scuola primaria Monte Baldo teneva ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Fuori dalla scuola Monte Baldo, in zona San Siro a, campeggia un lenzuolo bianco che chiede “Pace” con i colori dell’arcobaleno. All’interno, i corridoi sembrano raccontare la storia di una scuola qualunque:che scorrazzano, giochi, schiamazzi, disegni. Ma da quando il 24 febbraio Vladimir Putin ha dato ordine di invadere l’Ucraina, la Monte Baldo è diventata anche il luogo che ha accolto idi quasi 200fuggiti dal loro Paese. La Monte Baldo: un luogo di ritrovo per la comunità ucraina L’ingressoscuola Monte Baldo, con la bandiera per la pace Marika Zabiyaka, coordinatricescuola e presidente dell’associazione APS Rinascita Dell’Ucraina, racconta a Open che prima dell’inizio dell’invasione russa la scuola primaria Monte Baldo teneva ...

