Il compleanno più bello per Marica Pellegrinelli col fidanzato a Ibiza (Di mercoledì 18 maggio 2022) E’ stato un compleanno pieno d’amore ieri per Marica Pellegrinelli che in compagnia del fidanzato prosegue la vacanza a Ibiza. Ieri la splendida modella ex moglie di Eros Ramazzotti ha compiuto 34 anni e pazza d’amore accanto al dj e produttore ha festeggiato alle Baleari. Marica Pellegrinelli e William Djoko sono pazzi l’uno dell’altra, da tempo non si nascondono più, da quando hanno capito che la loro storia d’amore vola alto. Si sono conosciuto proprio alle Baleari l’anno scorso e adesso le foto che pubblicano entrambi sono nuove dichiarazioni d’amore. Gli auguri di William Djoko a Marica Pellegrinelli “Tanti auguri amore mio, ogni giorno con te è un grande regalo” è la dichiarazione d’amore del fidanzato di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 maggio 2022) E’ stato unpieno d’amore ieri perche in compagnia delprosegue la vacanza a. Ieri la splendida modella ex moglie di Eros Ramazzotti ha compiuto 34 anni e pazza d’amore accanto al dj e produttore ha festeggiato alle Baleari.e William Djoko sono pazzi l’uno dell’altra, da tempo non si nascondono più, da quando hanno capito che la loro storia d’amore vola alto. Si sono conosciuto proprio alle Baleari l’anno scorso e adesso le foto che pubblicano entrambi sono nuove dichiarazioni d’amore. Gli auguri di William Djoko a“Tanti auguri amore mio, ogni giorno con te è un grande regalo” è la dichiarazione d’amore deldi ...

