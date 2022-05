Il colonnello dice che la Russia sta perdendo, panico nel talk show russo | VIDEO (Di mercoledì 18 maggio 2022) "La Russia è isolata in tutto il mondo. Il morale dell'Ucraina è altissimo, e verrà rifornito di altre armi. Guardiamo in faccia la realtà". A dirlo non è un pacifista di casa nostra in un talk show, ma il colonnello Mikhail Khodaryonok che ha sorpreso tutti sulla tv del Cremlino Rossiya-1 affermando, ebbene sì, che la strategia russa sta fallendo: "Guardiamo in faccia la realtà, se non lo faremo ce ne pentiremo". Khodaryonok, alto ufficiale in pensione e attualmente analista militare, nella trasmissione ha affermato che "Ogni cosa va valutata nella sua totalità. Dal punto di vista strategico. Per prima cosa, non dovremmo prendere per buone tutte le informazioni tranquillizzanti, per esempio che l'esercito ucraino sia sull'orlo di una crisi nel morale, o cose del genere. Questo, per dirla in modo molto pacato, è ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Laè isolata in tutto il mondo. Il morale dell'Ucraina è altissimo, e verrà rifornito di altre armi. Guardiamo in faccia la realtà". A dirlo non è un pacifista di casa nostra in un, ma ilMikhail Khodaryonok che ha sorpreso tutti sulla tv del Cremlino Rossiya-1 affermando, ebbene sì, che la strategia russa sta fallendo: "Guardiamo in faccia la realtà, se non lo faremo ce ne pentiremo". Khodaryonok, alto ufficiale in pensione e attualmente analista militare, nella trasmissione ha affermato che "Ogni cosa va valutata nella sua totalità. Dal punto di vista strategico. Per prima cosa, non dovremmo prendere per buone tutte le informazioni tranquillizzanti, per esempio che l'esercito ucraino sia sull'orlo di una crisi nel morale, o cose del genere. Questo, per dirla in modo molto pacato, è ...

