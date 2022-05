Il centrodestra tenta il disgelo ma non c'è ancora nessun accordo sulla Sicilia (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - Doveva essere il vertice del disgelo dopo lo 'strappo' sul Quirinale. Ma, a quasi quattro mesi dall'ultimo incontro 'de visu', a fine gennaio, fallisce il confronto chiarificatore tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. E il centrodestra torna al punto di partenza, "come se il vertice non si fosse svolto", per dirla con le parole di un colonnello di Fratelli d'Italia. Il tema centrale di tensione appare, ancora una volta, la ricandidatura di Nello Musumeci a un secondo mandato alla presidenza della Regione Siciliana, con la leader di Fratelli d'Italia che ne chiede l'ufficializzazione subito, mentre il segretario leghista e il Cavaliere prendono apparentemente tempo. Da FdI però sostengono - e la tesi viene messa nera su bianco in una nota - che Berlusconi, nel corso del vertice, abbia dato la ... Leggi su agi (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - Doveva essere il vertice deldopo lo 'strappo' sul Quirinale. Ma, a quasi quattro mesi dall'ultimo incontro 'de visu', a fine gennaio, fallisce il confronto chiarificatore tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. E iltorna al punto di partenza, "come se il vertice non si fosse svolto", per dirla con le parole di un colonnello di Fratelli d'Italia. Il tema centrale di tensione appare,una volta, la ricandidatura di Nello Musumeci a un secondo mandato alla presidenza della Regionena, con la leader di Fratelli d'Italia che ne chiede l'ufficializzazione subito, mentre il segretario leghista e il Cavaliere prendono apparentemente tempo. Da FdI però sostengono - e la tesi viene messa nera su bianco in una nota - che Berlusconi, nel corso del vertice, abbia dato la ...

