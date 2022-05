Il cantautore, e figlio d'arte, ha concluso gli studi in Arte e comunicazione all'Università americana John Kennedy di Roma (Di mercoledì 18 maggio 2022) Leo Gassmann si è laureato. E a festeggiare insieme a lui c’era anche il padre, Alessandro. Che, sui social, ha pubblicato alcune immagini di questa giornata così importante. «Il mio premio più grande», ha scritto l’attore. Leo Gassmann guarda le foto Leggi anche › Leo Gassmann soccorre ragazza vittima di violenza: «Non sono un eroe. Ho fatto ciò che era giusto» › Leo Gassmann: «Sono un ragazzo fortunato, canto anche per chi non lo è» ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 18 maggio 2022) Leo Gassmann si è laureato. E a festeggiare insieme a lui c’era anche il padre, Alessandro. Che, sui social, ha pubblicato alcune immagini di questa giornata così importante. «Il mio premio più grande», ha scritto l’attore. Leo Gassmann guarda le foto Leggi anche › Leo Gassmann soccorre ragazza vittima di violenza: «Non sono un eroe. Ho fatto ciò che era giusto» › Leo Gassmann: «Sono un ragazzo fortunato, canto anche per chi non lo è» ...

