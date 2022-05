I soldati dell’Azovstal nell’ospedale russo dopo l’evacuazione. Donetsk: «Siano processati da un tribunale internazionale» – Il video (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un video mostra i combattenti ucraini evacuati dall’acciaieria Azovstal durante il ricovero all’ospedale di Novoazovsk, città controllata dai russi nell’Oblast di Donetsk. A diffonderlo è stato il ministero della Difesa russo sul suo canale Telegram ufficiale. Non si conosce ancora il destino dei combattenti del battaglione Azov: secondo le informazioni diffuse dalla Russia, sarà un tribunale a deciderlo. Denis Pushilin, capo dell’autoproclamata repubblica di Donetsk in Ucraina, ha fatto sapere che se «l’avversario ha deposto le armi, il tribunale deciderà il suo futuro». E ha aperto all’ipotesi di un tribunale internazionale: «Qualsiasi ucraino ritenuto un criminale di guerra neonazista – ha detto facendo leva sulla retorica putiniana – dovrebbe ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Unmostra i combattenti ucraini evacuati dall’acciaieria Azovstal durante il ricovero all’ospedale di Novoazovsk, città controllata dai russi nell’Oblast di. A diffonderlo è stato il ministero della Difesasul suo canale Telegram ufficiale. Non si conosce ancora il destino dei combattenti del battaglione Azov: secondo le informazioni diffuse dalla Russia, sarà una deciderlo. Denis Pushilin, capo dell’autoproclamata repubblica diin Ucraina, ha fatto sapere che se «l’avversario ha deposto le armi, ildeciderà il suo futuro». E ha aperto all’ipotesi di un: «Qualsiasi ucraino ritenuto un criminale di guerra neonazista – ha detto facendo leva sulla retorica putiniana – dovrebbe ...

