I missili Brimstone britannici fanno esplodere due carri armati russi in Ucraina – Il video (Di mercoledì 18 maggio 2022) In questo filmato rilasciato dalle forze armate ucraine si vedono in azione i missili Brimstone donati dal Regno Unito a Kiev. Il filmato girato da un drone mostra due missili che colpiscono due carri armati russi in rapida successione, distruggendoli. L’operazione è stata eseguita da forze speciali addestrate per usare le armi di Londra. Il Brimstone è un missile terra-aria o terra-terra sviluppato dalla Royal Air Force proprio per l’utilizzo contro veicoli blindati o carri armati. Colpisce il bersaglio dopo il lancio utilizzando il puntamento autonomo. Ciascuno dei missili costa 175 mila sterline. Leggi anche: russia, il vicepresidente della Duma alla Finlandia: «Possiamo colpirvi con un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) In questo filmato rilasciato dalle forze armate ucraine si vedono in azione idonati dal Regno Unito a Kiev. Il filmato girato da un drone mostra dueche colpiscono duein rapida successione, distruggendoli. L’operazione è stata eseguita da forze speciali addestrate per usare le armi di Londra. Ilè un missile terra-aria o terra-terra sviluppato dalla Royal Air Force proprio per l’utilizzo contro veicoli blindati o. Colpisce il bersaglio dopo il lancio utilizzando il puntamento autonomo. Ciascuno deicosta 175 mila sterline. Leggi anche:a, il vicepresidente della Duma alla Finlandia: «Possiamo colpirvi con un ...

Advertising

OSINTI1 : @nuovavita Missili Brimstone come munizionamento d'artiglieria Excalibur. I primi si hanno prove del loro utilizzo… - fabry_il_bomber : Il primo video in assoluto dell'uso sul campo di battaglia da parte delle forze armate #Ukraine dei missili… - Majakovsk73 : RT @giovamartinelli: Primo impiego 'reale' (documentato) di missili Brimstone in Ucraina. - giovamartinelli : Primo impiego 'reale' (documentato) di missili Brimstone in Ucraina. - paceinguerra : RT @OSINTI1: Video che conferma l'utilizzo di missili Brimstone ???? in ???? da lanciatori mobili terrestri. -