I fondi Covid per le macellerie del figlio del boss | sequestrati soldi | rolex e penne d’oro

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBeni immobili e mobili, tra cui denaro contante, oggetti, orologi di pregio,e monete, effetti cambiari, polizze assicurative, depositi e titoli bancari per circa 245mila euro, sono statidal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli aldi un elemento di spicco del clan Polverino, dell’area nord del capoluogo campano, titolare duea Marano, in provincia di Napoli. Secondo la DDA di Napoli – che ha coordinato le attività investigative degli specialisti del “Gruppo Tutela Spesa Pubblica” supportati dei colleghi del G.I.C.O. e del comando provinciale – la persona indagata, raggiunta da una interdittiva antimafia, avrebbe beneficiato illecitamente di ...

Maxi sequestro di beni per una truffa sui fondi Covid per le macellerie a Napoli. Beni immobili e mobili, tra cui denaro contante, oggetti d'oro, orologi di pregio, Rolex, penne e monete d'oro, effetti cambiari, polizze assicurative, depositi e titoli bancari per circa 245mila euro ...