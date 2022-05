I cinque titoli migliori del Ftse Mib | corrono Prysmian e Iveco

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – A metà sedutasi aggiudica la maglia rosa delMib e guida la classifica deidel listino. Sull’indice principale di Piazza Affari il gruppo dei cavi per le telecomunicazioni e l’energia segna un balzo del 3,57% a 29,30 euro, seguito da, in progresso del 3,08% a 5,76 euro. Unicredit sale dell’1,93% a 9,95 euro, dopo le indiscrezioni comparse sul Financial Times su contatti con per una possibile fusione con la tedesca Commerzbank, accantonati a causa dello scoppio della guerra in Ucraina. Toniche anche Cnh Industrial (+1,70% a 14,39 euro) ed Eni (+1,22% a 14,10 euro). Intanto i principali listini europei scambiano in lieve ribasso al giro di boa. A Milano ilMib cede lo 0,03%, Londra lo 0,19%, Francoforte lo 0,13% e Parigi lo 0,20%. ...