Hockey ghiaccio, Mondiali maschili 2022: Svizzera imbattuta, primo ko per la Finlandia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Svezia e Svizzera ancora imbattute ai Mondiali maschili 2022 di Hockey su ghiaccio. Sul ghiaccio della Helsinki Ice Hall, nella partita valevole per il Gruppo A, la formazione elvetica ha battuto 5-3 la Slovacchia, conquistando così la quarta vittoria in altrettante partite disputate. Per la Svizzera a segno Denis Malgin (00’52”), Dominik Egli (23’56”), Timo Meier (32’59”), Nico Hischier (45’44”) e Fabrice Herzog (59’36”), mentre i gol slovacchi sono arrivati con Milos Roman (10’33”), Juraj Slafkovsky (25’32”) e Samuel Takac (49’07”). Nella sfida del gruppo B alla Nokia Arena invece, la Svezia ha inflitto in rimonta la prima sconfitta ai padroni di casa della Finlandia. Partita estremamente equilibrata decisa dal gol di Emil Bemstrom ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Svezia eancora imbattute aidisu. Suldella Helsinki Ice Hall, nella partita valevole per il Gruppo A, la formazione elvetica ha battuto 5-3 la Slovacchia, conquistando così la quarta vittoria in altrettante partite disputate. Per laa segno Denis Malgin (00’52”), Dominik Egli (23’56”), Timo Meier (32’59”), Nico Hischier (45’44”) e Fabrice Herzog (59’36”), mentre i gol slovacchi sono arrivati con Milos Roman (10’33”), Juraj Slafkovsky (25’32”) e Samuel Takac (49’07”). Nella sfida del gruppo B alla Nokia Arena invece, la Svezia ha inflitto in rimonta la prima sconfitta ai padroni di casa della. Partita estremamente equilibrata decisa dal gol di Emil Bemstrom ...

